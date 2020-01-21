رياضة | موعد مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت القرعة الي أقيمت منذ قليل في أحد الفنادق الشهيرة داخل العاصمة المصرية القاهرة عن وقوع منتخب الفراعنة إلى جانب كلا من المنتخبات الجابون وأنجولا وليبيا المنتخب العربي الشقيق وذلك عن المجموعة السادسة من أصل عشرة مجموعات يتأهل المتصدر عنهم إلى الدور التالي من التصفييات.

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب المصري ضد منتخب ليبيا الشقيق في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لحساب المجموعة السادسة من التصفييات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020 في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر من العام الجاري 2020.

قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2020

وشارك في هذه المرحلة 40 منتخبا قسمت إلى أربعة مستويات وُزعت على 10 مجموعات من أربعة فرق في كل منها.

والمنتخبات الـ40 هي الـ26 الأعلى تصنيفا في أفريقيا و14 صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذي شارك فيه 28 منتخبا.

وتم توزيع المستويات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولي الصادر في ديسمبر 2019 وجاءت التصنيفات كالتالي:_

المستوى الاول

السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب، غانا، مصر، الكاميرون، مالي، الكونغو الديمقراطية .

المستوى الثاني بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، غينيا، أوغندا، الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الجابون، بنين، زامبيا، الكونغو.

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المستوى الثالث مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، أفريقيا الوسطى، زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، غينيا بيساو.

المستوى الرابع مالاوي، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتي.

مجموعات التصفييات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020

وأسفرت القرعة التي أقيمت في أحد الفنادق الشهيرة داخل العاصمة المصرية القاهرة عن شكل المجموعات العشرة وجاءت كالتالي:_

المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا - كاب فيردي - إفريقيا الوسطى - ليبيريا

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا

المجموعة السادسة: مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا

المجموعة السابعة: غانا - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - إثيوبيا

المجموعة الثامنة: السنغال - الكونغو - ناميبيا - توجو

المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية - بنين - مدغشقر - تنزانيا