رياضة | برشلونة يضع شرطاً واحداً للتفاوض مع بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع شرطاً واحداً للتفاوض مع بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة الإسباني عن الشرط الوحيد للتعاقد مع مهاجم بديل للأرجوياني لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة اشترط التعاقد مع مهاجم على مستوي عالى أو استكمال الموسم باللاعبين المتواجدين مع المدير الفني كيكي سيتين.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يريد تكرار تجربة الغاني بواتينج عندما تعاقد معه النادي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من ساسولو ولكنه لم يقدم أي مردود طيب.