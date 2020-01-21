رياضة | تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد شيفيلد يونايتد| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بث مباشر في الدوري الإنجليزي beIN SPORT

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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : والكر - اوتاميندي - لابورت - زينتشينكو.

خط الوسط : رودري - فيرناندينيو - كيفين دي بروين - رياض محرز - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

وكان قد تعادل فريق مانشستر سيتي في الجولة الماضية مع فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.