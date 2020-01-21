رياضة | مصر ضد ليبيا.. تفوق كاسح للفراعنة وانتصاران تاريخيان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ضد ليبيا.. تفوق كاسح للفراعنة وانتصاران تاريخيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من يناير 2020، مراسم سحب قرعة الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022)، وذلك في احد فنادق القاهرة بحضور كوكبة من رجال الرياضة في إفريقيا على رأسهم أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإضافة لمسئولي المنتخبات المشاركة بالتصفيات.

وأسفرت قرعة التصفيات المونديالية عن وقوع مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات، ليبيا، والجابون، وأنجولا، على أن تبدأ منافسات الدور الثاني من التصفيات في أكتوبر المقبل، وتستمر حتي أكتوبر من عام 2021، قبل الانتقال للمرحلة النهائية من التصفيات لتحديد المتأهلين لمونديال قطر 2022.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في عدة تقارير متتالية تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد منتخبات مجموعته بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ونرصد في هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب الفراعنة ضد منتخب ليبيا:-

تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب ليبيا في 21 مباراة سابقة في مختلف البطولات، فاز الفراعنة في 13 مباراة، مقابل 5 انتصارات للمنتخب الليبي، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

سجل لاعبو منتخب مصر 52 هدفًا في شباك منتخب ليبيا، بينما استقبلت شباك الفراعنة 23 هدفًا خلال مواجهات المنتخبين.

وجاءت مواجهات مصر ضد ليبيا كالتالي:

- تصفيات أمم إفريقيا: 6 مباريات (4 انتصارات لمصر – 1 انتصار لليبيا – 1 تعادل)

- بطولة أمم إفريقيا: 1 مباراة (فوز لمصر)

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- تصفيات كأس العالم: مباراتين (1 فوز لمصر – 1 فوز لليبيا)

- دورة ألعاب البحر المتوسط: 1 مباراة (فوز لمصر)

- دورة الألعاب الإفريقية: 1 مباراة (فوز لمصر)

- دورة الألعاب العربية: 4 مباريات (3 انتصارات لمصر – 1 تعادل)

- مباريات ودية: 6 مباريات (2 انتصار لمصر – 1 تعادل – 3 انتصار لليبيا).

أول مباراة جمعت منتخب مصر ضد نظيره الليبي اقيمت في 6 أغسطس 1953 ضمن منافسات دورة الألعاب العربية وشهدت انتصارًا تاريخيًا للفراعنة هو الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين بنتيجة 10 – 2، سجل الأهداف (سيد داوود "هدف" – السيد الضيظوي "سوبر هاتريك" – الديبة "هاتريك" – قدورة "هدف" - هدف عكسي).

كما شهدت مواجهات المنتخبين المصري والليبي انتصارًا تاريخيًا آخر لمنتخب الفراعنة على نظيره الليبي بنتيجة 8 – 1 في المباراة التي جمعت المنتخبين في 9 سبتمبر 1965 في دورة الألعاب العربية، وسجل أهداف الفراعنة (مصطفي رياض "هاتريك" – حسن الشاذلي "هاتريك" – شحتة "هدفين").

تقابل المنتخبين مرة وحيدة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك في تصفيات مونديال 2006، وفاز منتخب ليبيا 2-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 8 أكتوبر 2004، وهو آخر انتصار حققه المنتخب الليبي على منتخبنا الوطني أي منذ 16 عامًا تقريبًا، رغم أن المنتخبين تقابل في 4 مباريات متتالية بعد هذا التاريخ، بينما فاز منتخب الفراعنة 4-1 في لقاء الإياب الذي اقيم في 27 مارس 2007.

آخر مباراة جمعت المنتخبين كانت في 29 يناير 2016 وكانت مباراة ودية انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 2-0 سجل الهدفين (علي جبر – باسم مرسي).