رياضة | مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، عن مجموعات قوية وأخري متوازنة، وذلك في القرعة التي سحبت مساء اليوم في مدينة القاهرة.

وأقيمت مراسم قرعة دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر.

مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وأوقعت القرعة المنتخب المصري مع كل من منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.

ويعرض "الخليج 365 الرياضي"، مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 :

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تقام الجولة الأولى في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.

وتقام الجولة الثانية في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر2020 .

بينما تقام الجولة الثالثة والرابعة في الفترة من 22 إلى 30 مارس 2021.

في حين تقام الجولة الخامسة في الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021.

وتختتم مباريات الجولة السادسة في الفترة ما بين 4 إلى 12 أكتوبر 2021.

بينما ستقام مباراتى الذهاب والإياب فى المرحلة الثالثة والأخيرة للصعود للمونديال فى الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.