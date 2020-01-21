رياضة | محمد بركات: القرعة متوازنة وسننظر إلى أنفسنا فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بركات: القرعة متوازنة وسننظر إلى أنفسنا فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي نبوي

يرى محمد بركات مدير منتخب مصر بأن مجموعة الفراعنة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر متوازنة.

وأوقعت القرعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.

وأضاف في تصريحات عقب إجراء القرعة :"القرعة بالنسبة لي جيدة للغاية، كان أمامنا 3 منتخابات من المستوى الثاني ويتم تصنيفهم على أنهم أكثر خبرة مثل كوت ديفوار وبوركينا فاسو وجنوب إفريقيا من الأفضل أن لا نصطدم بهم".

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وتابع :"رى بأن المواجهات العربية لها حسابات مختلفة وهذه الفترة ليبيا تلعب خارج ملعبها وهو يصب في مصلحة المنافسين، فهي قرعة متوازنه".

وأكمل:" القرعة ليست قوية ولا ضعيفة وفي المتناول، نحن لا ننظر إلى الفرق، وننظر إلى أنفسنا".

وأتم حديثه :"نمتلك اللاعبين الأقضل في إفريقيا ولو شاركوا بمستواهم سنقدم نتائج مميزة".