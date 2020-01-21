رياضة | الأهلي يعلن موعد مباراته أمام الهلال السعودي في اعتزال طارق التائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن موعد مباراته أمام الهلال السعودي في اعتزال طارق التائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في مهرجان إعتزال الليبي طارق التائب نجم الهلال السعودي السابق.

وأنهى الطرفين الاتفاق على تحديد يوم 28 مارس المقبل، بعد عدة اتصالات جرت بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وطارق التائب وفقًا لارتباطات الفريق المحلية والإفريقية.

ويلعب الأهلي أمام الهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التائب، بعد تحديد الموعد الجديد، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.