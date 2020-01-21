رياضة | فوز عثماثون وصيد المحلة والحامول وتعادل سبورتنج والزعفران ومطوبس

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أسفرت نتائج الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث التي أقيمت اليوم عن النتائج التالية:-

حقق فريق عثماثون طنطا بقيادة محمد علوش الفوز علي كفر الشيخ متصدر المجموعة بهدف نظيف أحرزه أحمد شعبان بوليكا، ليرتفع رصيد عثماثون للنقطة 28 في المركز الثالث، ويأتي كفر الشيخ في المركز الأول برصيد 34 نقطة.

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وتعادل اتحاد بسيون مع مطوبس بهدف لكل منهما، وتعادل الزعفران مع دسوق سبيا، بينما فاز الحامول علي سيدي سالم بثلاثية مقابل هدفين.

ونجح صيد المحلة في تحقيق الفوز خارج الديار علي سمنود بهدفين دون رد، وتعادل بلطيم مع سيدي سالم سلبيا.

وتم تأجيل مباراة شباس الشهداء مع مركز شباب الحنفي بسبب سقوط الأمطار، ويوجد مباراة مؤجلة من الدور الأول بين دسوق وعثماثون لم يحدد موعدها بعد