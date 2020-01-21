شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمواجهة نابولي أمام لاتسيو في كأس ايطاليا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 أعلن السيد جينارو جاتوزو، المدرب الفني ،لنادي نابولي الإيطالي ،تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره لاتسيو، ضمن إطار دور ربع النهائي من كأس ايطاليا، وقد شهدت التشكيلة الرسمي لأبناء الجنوب ظهور الصفقات الشتوية لاول مرة وتتمثل في لاعبي الوسط السلوفاكي لوبوتكا، ولاعب الوسط الألماني ديمي.

اليكم تشكيلة نابولي الرسمية في مواجهة لاتسيو. حراسة المرمى: اوسبينا خط الدفاع : ماريو روي_ لورينزو _ مانولاس _ هيساي خط الوسط : زيلينسكي_ لوبوتكا_ ديمي. خط الهجوم: كاليخون _ ميليك _ انسيني. Advertisements علي جانب آخر أعلن السيد سيموني انزاجى تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره نابولي، وجاءت علي النحو التالي: حراسة المرمى: ستراكوشا. خط الدفاع:فيليبي_ اتشيربي _ رادو خط الوسط: لازارو _ باورو_ ليفا _ سافيتش _ لوليتش خط الهجوم: كالسيدو_ ايموبيلي. تقام مباراة الليلة في تمام العاشرة الأربع مساءا وعلي أرضية ملعب السان باولو معقل نابولي

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