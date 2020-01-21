كارثة تنتظر النصر السعودي.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020

يبدو أن النصر على مشارف أزمة كبري بينه وبين الاتحاد السعودي بسبب مكافأة الدوري الذي فاز به العالمي في الموسم الماضي.



وأشار الإعلامي محمد العنزي إلي عدم حصول الفريق على مكافأة الفوز بقلب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في نسخته الماضية حتي الأن، والتي تقدر بقيمه خمس وأربعون مليون ريال.

وأكد الناقد الرياضي على أن هذه المكافأة تم الإعلان عنها في مؤتمر رسمي من جانب الشريك الناقل للدوري.

Advertisements

ولكن رد الإعلامي وليد الفراج على تصريحات العنزي مؤكداً إلغاء العقد الذي تم إبرامه في ذلك المؤتمر.

وأكد مقدم برنامج الدوري مع وليد أن مطالبة العالمي بالمكافأة في الوقت الحالي دليل على أن النادي يمر بأزمة مالية كبري.

مشيراً إلي أن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي لم يبرم أي صفقات جديدة خلال الإنتقالات الشتوية الجارية حتي الأن.

وجاء رد الفراج بوجود أزمة مالية بمثابة الإستفزاز للعنزي و إدارة النادي الذي أكد على النصر سوف يعلن عن ثلاث أو أربع صفقات خلال اليومين القادمين.