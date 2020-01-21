آرسنال يستهدف استعارة ألابا نجم بايرن ميونيخ

الثلاثاء 21 يناير 2020

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن ​ارسنال​ الإنكليزي يستهدف التعاقد مع الالماني المخضرم جيروم ​بواتينغ​ مدافع ​بايرن ميونيخ​، خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وكان النادي اللندني قد تلقى ضربة قوية بإصابة كالوم تشامبرز وانتهاء موسمه، بعدما تأكد أن موعد عودته لن يكون قبل ايار المقبل.

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واشارت صحيفة "ميرور" الإنكليزية، الى أن أرتيتا يعمل على تشكيل فريق قوي منذ أن تولى قيادته.

ويدرك أرتيتا وصول وليام صليبا من سانت إتيان الفرنسي في الصيف، ولكنه يريد حل مؤقت حتى نهاية الموسم، ولذلك وقع الاختيار على جيروم بواتينغ.

ويملك صاحب الـ31 عامًا 18 شهرًا في عقده مع البايرن، لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق.