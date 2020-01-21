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شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لـ مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد، في المباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.
ويقود هجوم المان سيتي، المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، وخلفه رحيم سترلينج، ورياض محرز، وكيفين دي بروين، وزيتشينكو، ورودريجو
وجاء التشكيل كالآتي:
- حراسة المرمى: إيدرسون.
- خط الدفاع: والكر، أوتاميندي، فيرناندنهو، لابورتي.
- خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، زيتشينكو
- خط الهجوم: رياض محرز، وسترلينج، خيسوس
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