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تشكيل ناري لـ مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد

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الثلاثاء 21 يناير 2020

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد، في المباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من .

ويقود هجوم المان سيتي، المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، وخلفه رحيم سترلينج، ورياض محرز، وكيفين دي بروين، وزيتشينكو، ورودريجو

وجاء التشكيل كالآتي:

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- حراسة المرمى: إيدرسون.

- خط الدفاع: والكر، أوتاميندي، فيرناندنهو، لابورتي.

- خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، زيتشينكو

- خط الهجوم: رياض محرز، وسترلينج، خيسوس

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