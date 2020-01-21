انت الان تتابع نانت سيرتدي قميص الأرجنتين تكريما للاعبه الراحل سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سيتخلى نانت عن زيه التقليدي باللونين الأخضر والأصفر ليرتدي لاعبوه قمصان منتخب الأرجنتين الشهيرة ذات اللونين الأزرق والأبيض تكريما للاعبه الراحل إيميليانو سالا في ذكراه الأولى عندما يستضيف بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد المقبل.
وأتخذ نانت هذا القرار يوم الثلاثاء مع مرور عام على تحطم الطائرة التي كانت تقل سالا من فرنسا إلى كارديف سيتي للانضمام للفريق الذي كان ينافس حينها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال نانت إن القمصان التي سيرتديها اللاعبون لمرة واحدة فقط سيتم طرحها للبيع مع تخصيص عائداتها بالكامل لصالح أندية تدريبية في بلاده الأرجنتين.
وقال النادي في بيان ”لأنه كان يحلم بارتداء قميص منتخب الأرجنتين سيتخلى لاعبو نانت لمباراة واحدة فقط في الدوري عن الزي التقليدي للفريق باللونين الأصفر والأخضر وسيرتدون قمصانا باللونين الأبيض والأزرق“.
وتوفي سالا في 21 من يناير كانون الثاني 2019 حين تحطمت طائرته فوق القنال الانجليزي. وتم انتشال جثته بعدها بأسبوعين.
ولم يتوصل نانت وكارديف سيتي حتى الآن إلى تسوية بشأن نزاعهما بشأن دفع قيمة صفقة انتقال سالا.
كانت هذه تفاصيل خبر نانت سيرتدي قميص الأرجنتين تكريما للاعبه الراحل سالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.