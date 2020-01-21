انت الان تتابع نانت سيرتدي قميص الأرجنتين تكريما للاعبه الراحل سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الراحل إيميليانو سالا

سيتخلى نانت عن زيه التقليدي باللونين الأخضر والأصفر ليرتدي لاعبوه قمصان منتخب الأرجنتين الشهيرة ذات اللونين الأزرق والأبيض تكريما للاعبه الراحل إيميليانو سالا في ذكراه الأولى عندما يستضيف بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وأتخذ نانت هذا القرار يوم الثلاثاء مع مرور عام على تحطم الطائرة التي كانت تقل سالا من فرنسا إلى كارديف سيتي للانضمام للفريق الذي كان ينافس حينها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نانت إن القمصان التي سيرتديها اللاعبون لمرة واحدة فقط سيتم طرحها للبيع مع تخصيص عائداتها بالكامل لصالح أندية تدريبية في بلاده الأرجنتين.

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وقال النادي في بيان ”لأنه كان يحلم بارتداء قميص منتخب الأرجنتين سيتخلى لاعبو نانت لمباراة واحدة فقط في الدوري عن الزي التقليدي للفريق باللونين الأصفر والأخضر وسيرتدون قمصانا باللونين الأبيض والأزرق“.

وتوفي سالا في 21 من يناير كانون الثاني 2019 حين تحطمت طائرته فوق القنال الانجليزي. وتم انتشال جثته بعدها بأسبوعين.

ولم يتوصل نانت وكارديف سيتي حتى الآن إلى تسوية بشأن نزاعهما بشأن دفع قيمة صفقة انتقال سالا.