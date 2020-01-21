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الأهلي يعلن عن موعد مهرجان اعتزال طارق التائب

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريق الكرة سوف يشارك في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية، يوم 28 مارس القادم.

جاء ذلك خلال الاتصالات التي جرت بين مدير الكرة بالأهلى وطارق التائب خلال الساعات الأخيرة لتحديد الموعد وفقًا لارتباطات الفريق ومشاركته محليًا وإفريقيًا.

ويلعب الأهلي أمام الهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التائب، بعد تحديد الموعد الجديد، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري رينيه فايلر.

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