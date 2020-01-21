تشكيل ناري لـ مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد، في المباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.



ويقود هجوم المان سيتي، المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، وخلفه رحيم سترلينج، ورياض محرز، وكيفين دي بروين، وزيتشينكو، ورودريجو

وجاء التشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أوتاميندي، فيرناندنهو، لابورتي.

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، زيتشينكو

خط الهجوم: رياض محرز، وسترلينج، خيسوس