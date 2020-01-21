انفوجراف .. تعرف على القيمة التسويقية لمجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

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جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب مصر في المجموعة السادسة مع كلاً من منتخب أنجولا و منتخب الجابون و منتخب ليبيا و فيما يلي يستعرض "الخليج 365" القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة السادسة :

القيمة التسويقية 1: منتخب مصر 195.5 مليون يورو 2: منتخب الجابون 110.95 مليون يورو 3: منتخب أنجولا 17.50 مليون يورو 4: منتخب ليبيا 9.63 مليون يورو وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قد حدد، المواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 وجاءت كالتالي: Advertisements الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021 الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021

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