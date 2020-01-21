شكرا لقرائتكم طريق مصر للمونديال.. تاريخ مواجهات الفراعنة وأنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة اتى اقيمت اليوم في أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولي المنتخبات.

جاءت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، سهلة نسبياً للمنتخب الوطني حيث وقع في المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة التي أقيمت منذ قليل فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.



ونستعرض مواجهات مصر وأنجولا حيث تقابل المنتخبين 5 مرات فقط .

-تمكنت مصر من الفوز في 3 مباريات في حين انتهت مباراتين بالتعادل

-لم يحقق منتخب أنجولا على الفراعنة أي انتصار

-المواجهة الأولى كانت في كأس الأمم الأفريقية عام 1996 وفازت مصر بهدفين نظيفين.

-المواجهة الثانية كانت في كأس الأمم الأفريقية 2008 وفازت مصر 2/1.

-المواجهة الثالثة كانت في تصفيات مونديال كأس العالم عام 1994، وانتهى اللقاء الأول في أنجولا بالتعادل السلبي.

-المواجهة الرابعة، كانت ايضا في تصفيات مونديال 1994 وحقق منتخب مصر الفوز في اللقاء الثاني بهدف نظيف.

-اللقاء الودي بين المنتخبين انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 عام 2008.

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وتعد هذه التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات أفريقية إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال بعد المقبل إلى 48 منتخبًا.

وجاءت مجموعات تصفيات كاس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو، الجزائر

المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية، موريتانيا، زامبيا، تونس

المجموعة الثالثة: ليبيريا، أفريقيا الوسطى، الجبل الأخضر، نيجيريا

المجموعة الرابعة: مالاوي، موزمبيق، كوت ديفوار، الكاميرون

المجموعة الخامسة: رواندا، كينيا، أوغندا، مالي

المجموعة السادسة: أنجولا، ليبيا، الجابون، مصر

المجموعة السابعة: أثيوبيا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا، غانا

المجموعة الثامنة: توجو، ناميبيا، الكونغو، السنغال

المجموعة التاسعة: السودان، غينيا بيساو، غينيا، المغرب

المجموعة العاشرة: تنزانيا، مدغشقر، بنين، الكونغو الديمقراطية

نظام تصفيات أفريقيا لكاس العالم



ويشارك 40 منتخباً فى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما يتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.

هذا وقد تم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.