شكرا لقرائتكم تصفيات مونديال 2022.. تاريخ مواجهات مصر والجابون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت منذ قليل قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة المقامة حاليا فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.



وتعتبر مواجهة مصر والجابون حيث تقابلت مصر مع الجابون في 3 مواجهات عبر التاريخ..

-المباراة الرسمية الوحيدة كانت في كأس الأمم الأفريقية عام 1994 وتمكنت مصر من الفوز 4-0

-أما عن المواجهتين المتبقيتين فكانت بصفة ودية، حيث كان اللقاء الثاني عام 2002 وفازت مصر 4- 0.

-المواجهة الثالثة أمام الجابون كانت ودية في عام 2004 وفازت مصر 2-0.

وفيما يلي المجموعات الـ10 فى التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال..

الأولى:الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي

الثانية:تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية

الثالثة: نيجيريا، كاب فيردي، إفريقيا الوسطى، ليبيريا

الرابعة: الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي

الخامسة:مالي، أوغندا، كينيا، رواندا

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السادسة: مصر، الجابون، ليبيا، أنجولا

السابعة: غانا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، أثيوبيا

الثامنة: السنغال، الكونغو، نامبيا، توجو

لتاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان

العاشرة: جنوب افريقيا، بنين، مدغشقر، تنزانيا

واحتضنت مصر قرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة.

وحسب اللائحة، تُسحب القرعة لـ40 منتخبا، مقسمين إلى 4 مستويات، في كل مستوى 10 فرق، لتشكيل 10 مجموعات، بعدها يتأهل أول كل مجموعة إلى الدور الأخير لتقام مواجهة إقصائية ليتأهل الفائز منها إلى المونديال مباشرة، ويعد ذلك النظام هو ذاته الذي أقيم في تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل.

تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم

تواجدت منتخبات السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالى – الكونغو الديمقراطية فى المستوى الأول، بينما جاءت منتخبات بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو برازافيل في المستوى الثاني.

وبالمستوى الثالث جاءت منتخبات مدغشقر – موريتيانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو، وبالمستوى الرابع منتخبات مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي.

وتعد هذه التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات أفريقية إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال بعد المقبل إلى 48 منتخبًا.

مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

أرسل الكاف، إخطارًا للمنتخبات الأفريقية بالمواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021

موعد مباراتي الدور النهائي من تصفيات افريقيا لكأس العالم

مباراتي الدور الإقصائي النهائي تقرر اقامتهما في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.