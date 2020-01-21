شكرا لقرائتكم انبي ينفي الاتجاه لضم صلاح محسن خلال الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو نادى إنبى، عن عدم تواجد صلاح محسن، مهاجم الأهلى، ضمن حساباتهم للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجارى، حيث أكد مسئولى النادى البترولى إلى أنهم ليسوا فى حاجة إلى مهاجم الأحمر، حيث يتواجد أكثر من لاعب فى مركزه، لذا لم يتم الدخول فى أى مفاوضات رسميه مع ناديه لضمه بعد ارتباط اسم اللاعب ف الفترة الأخيرة بشأن العودة إلى صفوف النادى البترولى.

وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى، موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.

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يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 20 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 4 مواجهات، بعدما خاض 14 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل مثلهم.

فيما يستعد الأهلى خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلى المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق فى الأدوار الاقصائية التى تحدد اللقب القارى القادم، حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.