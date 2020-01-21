شكرا لقرائتكم بالأرقام.. محمد صلاح أغلي من كل منتخبات المجموعة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب مصر في المجموعة السادسة مع كلاً من منتخب أنجولا و منتخب الجابون و منتخب ليبيا.
وجاءت قيمة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي السوقية، أعلي من منتخبات أنجولا و الجابون و ليبيا مجتمعة.
1: منتخب الجابون 110.95 مليون يورو
2: منتخب أنجولا 17.50 مليون يورو
3: منتخب ليبيا 9.63 مليون يورو
حيث بلغت قيمة منتخبات الجابون و أنجولا و ليبيا مجتمعة = 138.08 مليون يورو، أما محمد صلاح فبلغت قيمته السوقية 150 مليون يورو.
و جاء أيضاً محمد صلاح متصدراً كأغلى في المجموعة وجاء ترتيب اللاعبين الأغلى في المجموعة كالتالي:
1: محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي": 150 مليون يورو (منتخب مصر)
2: بيير إيميريك أوبامينج " أرسنال الإنجليزي" 70 مليون يورو (منتخب الجابون)
3: ويلسون إدورادو "سبورتنج براجا البرتغالي" 5 مليون يورو (منتخب أنجولا)
4: أحمد بن علي "كوروتوني الإيطالي" 2.5 مليون يورو (منتخب ليبيا)
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