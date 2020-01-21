سوبر كورة.. أقوى 10 مواجهات فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتضنت مصر قرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة. وأسفرت قرعة تصفيات أفريقيا عن مواجهات نارية بين المنتخبات المشاركة والتى أقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة.

وكشفت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن وقوع منتخبات كل من.. مجموعات تصفيات كأس العالم: المجموعة الأولى: جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو، الجزائر المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية، موريتانيا، زامبيا، تونس المجموعة الثالثة: ليبيريا، أفريقيا الوسطى، الجبل الأخضر، نيجيريا المجموعة الرابعة: مالاوي، موزمبيق، كوت ديفوار، الكاميرون المجموعة الخامسة: رواندا، كينيا، أوغندا، مالي Advertisements المجموعة السادسة: أنجولا، ليبيا، الجابون، مصر المجموعة السابعة: أثيوبيا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا، غانا المجموعة الثامنة: توجو، ناميبيا، الكونغو، السنغال المجموعة التاسعة: السودان، غينيا بيساو، غينيا، المغرب المجموعة العاشرة: تنزانيا، مدغشقر، بنين، الكونغو الديمقراطية

وحسب اللائحة، تسحب القرعة لـ40 منتخبا، مقسمين إلى 4 مستويات، في كل مستوى 10 فرق، لتشكيل 10 مجموعات، بعدها يتأهل أول كل مجموعة إلى الدور الأخير لتقام مواجهة إقصائية ليتأهل الفائز منها إلى المونديال مباشرة، ويعد ذلك النظام هو ذاته الذي أقيم في تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل.

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