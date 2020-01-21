شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص رحلة أزارو مع الأهلي.. بدأ ماكينة أهداف وانتهى خارج الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل إعلان النادي الأهلي رحيل مهاجمه المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي بشكل رسمي خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة، بدأت بعض جماهير الأهلي تسترجع رحلة المهاجم المغربي مع المارد الأحمر، التى شهدت بداية تاريخية تحوّل خلالها اللاعب إلى ماكينة أهداف وتوّج بلقب هداف الدوري، قبل أن يتراجع مستواه في الموسم الماضي ويهدر العديد من الفرص، ثم توترت علاقته بجمهور الفريق والجهاز الفني الموسم الحالي، ليُقرر الأهلي إعاراته لنادي الاتفاق من أجل قيد السنغالي بادجي بدلاً منه.

الاهلي تعاقد مع أزارو صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلي في صيف 2017، شارك المغربي في 89 مباراة مع الأهلي سجل 41 هدفاً وصنع 16.

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في الموسم الجاري لم يشارك وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي سوى في 11 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا، وهي أرقام ليست جيدة مقارنة بالموسم الأول للمغربي مع القلعة الحمراء، عندما تصدر قائمة هدافي الدوري العام بـ 18 هدفاً محطماً الأرقام القياسية.

مسئولو الأهلي أنهوا اتفاقهم مع نادي الاتفاق السعودي على إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الطرفين خلال الأيام الماضية، وعلم ”الخليج 365” أن اللاعب أنهى اتفاقه المادي مع الاتفاق السعودي، كما أنهى الأهلي كافة الإجراءات التعاقدية، ومن المنتظر أن يطير اللاعب للسعودية خلال الساعات القادمة للانضمام لفريقه الجديد.

وأرسل الاتفاق السعودي عرضاً رسمياً لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوى الجارى بعد استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالى أليو بادجى، الذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، وتوترت علاقة أزارو بالأهلى بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده قبل أن يوافق الاهلي على العرض السعودي.