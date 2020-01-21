شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: لاعبو الجونة قدموا أداء مميزا رغم الخسارة من طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب البرتغالى بيدرو بارني، المدير الفنى للجونة، عن رضاه للأداء اللاعبين أمام طنطا رغم خسارة الفريق، مؤكداً أن الفريق أضاع العديد من الهجمات خاصة فى الشوط الأول، وقال بيدرو فى تصريحات لقناة تايم سبورت: "قدمنا أداء متميزًا فى مباراة اليوم وأتيحت لنا بعض الفرص بالتحديد فى الشوط الأول ولم نستطع استغلالها"، موضحا: "هناك بعض الأخطاء نسعى لتصحيحها فى الالمباريات المقبلة".

وفاز طنطا على الجونة بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد ماجد أونش فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضى، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

وأكد بيدرو أن لديه ثقة كبيرة فى تحسن النتائج فى المواجهات المقبلة، مشيرا إلى أنه الأهم فى الفترة المقبلة، هو تحقيق الفوز بصرف النظر عن الأداء، حتى يخرج الفريق من الكبوة التى يمر بها مؤخرًا.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر .

جاءت أحداث المباراة متباينة سيطر عليها لاعبو طنطا فى البداية حتى نجحوا فى إحراز الهدف الأول عن طريق محمد ماجد اونش وسيطر لاعبو الجونة على مجريات المباراة بعدها تماما، وأضاع لاعبوه أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وإسلام محارب بعض الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتعديل النتيجة أكثر من مرة.

وفى الشوط الثانى واصل لاعبو الجونة سيطرتهم على مجريات المباراة وأضاعوا العديد من الفرص السهلة وتألق على فرج حارس طنطا الذى زاد عن مرماه ببسالة حتى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء ليحصل فريقه على أغلى ثلاث نقاط بعد سلسلة من النتائج السلبية.