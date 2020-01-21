مجموعة مصر.. الفراعنة يتفوقون على الجابون 3-0 فى تاريخ المواجهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة المقامة حاليا فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.
وتعتبر مواجهة مصر والجابون حيث تقابلت مصر مع الجابون في 3 مواجهات عبر التاريخ:
-المباراة الرسمية الوحيدة كانت في كأس الأمم الأفريقية عام 1994 وتمكنت مصر من الفوز 4-0.
-أما عن المواجهتين المتبقيتين فكانت بصفة ودية، حيث كان اللقاء الثاني عام 2002 وفازت مصر 4- 0.
- المواجهة الثالثة أمام الجابون كانت ودية في عام 2004 وفازت مصر 2-0.
الأولى:الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي
الثانية:تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية
الثالثة: نيجيريا، كاب فيردي، إفريقيا الوسطى، ليبيريا
الرابعة: الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي
الخامسة:مالي، أوغندا، كينيا، رواندا
السادسة: مصر، الجابون، ليبيا، أنجولا
السابعة: غانا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، أثيوبيا
الثامنة: السنغال، الكونغو، نامبيا، توجو
لتاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان
العاشرة: جنوب افريقيا، بنين، مدغشقر، تنزانيا
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