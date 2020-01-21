شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. الفراعنة يتفوقون على الجابون 3-0 فى تاريخ المواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة المقامة حاليا فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

وتعتبر مواجهة مصر والجابون حيث تقابلت مصر مع الجابون في 3 مواجهات عبر التاريخ:

-المباراة الرسمية الوحيدة كانت في كأس الأمم الأفريقية عام 1994 وتمكنت مصر من الفوز 4-0.

-أما عن المواجهتين المتبقيتين فكانت بصفة ودية، حيث كان اللقاء الثاني عام 2002 وفازت مصر 4- 0.

- المواجهة الثالثة أمام الجابون كانت ودية في عام 2004 وفازت مصر 2-0.

Advertisements