شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: "لو مدرب منتخب مصر هيختار القرعة مش هيلاقى أسهل من دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم لمونديال 2022، جاءت متوازنة بشكل كبير، مُعلقا: "لو مدرب المنتخب المصري هيختار القرعة مش هيختار فرق أسهل من تلك التي أوقعتنا فيها القرعة".

وأضاف جمعة، في تصريحات تليفزيونية: "مجموعة مصر متوازنة إلى حد كبير، خاصة أننا ابتعدنا عن مواجهة منتخبات قوية مثل جنوب أفريقيا وكوت ديفوار"، مؤكداً: "الأهم أن يكون اللاعبون في حالاتهم الفنية خلال المباريات وعدم الاستهانة بأي منافس".

وأضاف جمعة: "أرى أن مباراة ليبيا ستكون هى الأصعب للمنتخب الوطني، نظرًا لأنها ديربي عربي"، مؤكدًا أن مصر تجيد اللعب أمام المنتخبات الأفريقية.

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وأسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة المقامة حاليا فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.