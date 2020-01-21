وائل جمعة: "لو مدرب منتخب مصر هيختار القرعة مش هيلاقى أسهل من دى"

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وأضاف جمعة، في تصريحات تليفزيونية: "مجموعة مصر متوازنة إلى حد كبير، خاصة أننا ابتعدنا عن مواجهة منتخبات قوية مثل جنوب أفريقيا وكوت ديفوار"، مؤكداً: "الأهم أن يكون اللاعبون في حالاتهم الفنية خلال المباريات وعدم الاستهانة بأي منافس".
وأضاف جمعة: "أرى أن مباراة ليبيا ستكون هى الأصعب للمنتخب الوطني، نظرًا لأنها ديربي عربي"، مؤكدًا أن مصر تجيد اللعب أمام المنتخبات الأفريقية.
ويشارك 40 منتخباً فى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.
وسيتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.
ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.
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