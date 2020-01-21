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وائل جمعة: "لو مدرب منتخب مصر هيختار القرعة مش هيلاقى أسهل من دى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم لمونديال 2022، جاءت متوازنة بشكل كبير، مُعلقا: "لو  مدرب المنتخب المصري هيختار القرعة مش هيختار فرق أسهل من تلك التي أوقعتنا فيها القرعة".

 

وأضاف جمعة، في تصريحات تليفزيونية: "مجموعة مصر متوازنة إلى حد كبير، خاصة أننا ابتعدنا عن مواجهة منتخبات قوية مثل جنوب أفريقيا وكوت ديفوار"، مؤكداً: "الأهم أن يكون اللاعبون في حالاتهم الفنية خلال المباريات وعدم الاستهانة بأي منافس".

 

وأضاف جمعة: "أرى أن مباراة ليبيا ستكون هى الأصعب للمنتخب الوطني، نظرًا لأنها ديربي عربي"، مؤكدًا أن مصر تجيد اللعب أمام المنتخبات الأفريقية.

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وأسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة المقامة حاليا فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

ويشارك 40 منتخباً فى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.

 

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