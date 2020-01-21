شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب عن تصفيات مونديال 2022: طالما ابتعدنا عن هذا الثلاثى فالقرعة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن قرعة تصفيات مونديال 2022 جيدة بالنسبة للمنتخب المصري بعدما أوقعته في مجموعة متوازنة إلى حد كبير، موضحاً أن الفريق المصري قوي ويضم لاعبين هم الأفضل في أفريقيا إذا ما ظهورا بمستواهم المعهود.

وأسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا وأنجولا.

وشدد بركات على أن القرعة لم تكن قاسية على الفراعنة، مُعلقاً: القرعة متوازنة.. لا أنكر أننا كنا نشعر بالقلق لو أوقعتنا القرعة مع منتخبات مُصنّفة على أنها مستوى ثانً لكنها في الواقع تنافس المنتخبات المتواجدة في المستوى الأول أمثال كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو".

وقال بركات: "بعدما ابتعدنا عن الثلاثي، كوت ديفوار وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا شعرت بالراحة إلى حد كبير لكن هذا لا يُعني أن القرعة سهلة والتأهل مضمون، فلا بد من الاجتهاد واللعب بحماس وجدية في جميع المباريات من أجل التأهل والصعود للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022".

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ويرى بركات أن مواجهة منتخب ليبيا ستكون صعبة كعادة الديربات العربية، لكن منتخب ليبيا قد يلعب مبارياته خارج ملعبه وهذا قد يُسهّل من مهمة الفراعنة وعلى أية حال علينا الأجتهاد والتركيز منذ البداية من أجل الوصول لمونديال 2022 خاصة أننا نملك جيلاً يؤهلنا لذلك.

ويشارك 40 منتخباً فى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.