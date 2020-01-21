فيديو.. عبد الله السعيد يتقدم لبيراميدز على المقاصة ويتخطى حاجز الـ100 هدف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عبد الله السعيد قائد بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك مصر المقاصة من ركلة جزاء حصل عليها دودو الجباس فى الدقيقة 20 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وبهذا الهدف يصل السعيد لهدفه رقم 101 فى مسابقة الدورى حتى الآن. وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالى: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - محمد فاروق - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: أحمد الشناوي - ولفريد كانون - أحمد توفيق - عبد الله بكري - إبراهيم عادل - رجب بكار - جون أنطوي. Advertisements وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية الهجوم: عمرو مرعي وشميلس بيكلي ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: الحارس محمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وأودو موسيس وصلاح أمين ومحمد إبراهيم. ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

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