شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. تعرف على تاريخ مواجهات الفراعنة وليبيا بعد قرعة التصفيات المؤهلة إلى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة المقامة حاليا فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

وتعتبر مواجهة مصر وليبيا أحد الدربيات العربية في الكرة الأفريقية، حيث التقى المنتخبان 18 مرة من قبل، نستعرضها فى التقرير التالى..

1- فوز مصر فى 12 مباراة

تواجه منتخبا مصر وليبيا فى 18 مباراة، حقق فيها الفراعنة الفوز 12 مرة، حيث كانت المواجهة الأولى فى 6 أغسطس 1953 بدورة الألعاب العربية، والتى استضافتها الإسكندرية وفاز منتخب مصر بأكبر نتيجة بـ 10 – 2 أحرزهما وقتها الديبة" هاتريك، و شريف الفار وسيد الضظوى هدفين، أحمد مكاوي، حودة ، واخر مواجهة في يونيه 2016 في المباراة الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

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2- فوز ليبيا 3 مرات

فى المقابل فاز المنتخب الليبى فى ثلاث مباريات كان آخرها تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2004 بالفوز 2/1.

3- 3 مواجهات بالتعادل

كما شهدت مواجهات الفراعنة مع المنتخب الليبى التعادل فى ثلاث لقاءات، كان آخر لقاء فى 21 نوفمبر 2007 بالدورة العربية بالقاهرة.

4- 46 هدف للفراعنة

فى تاريخ مواجهات الفريقين الـ 17 أحرز منتخب مصر 46 هدف بينما أحرز المنتخب الليبى 18 هدفاً.