شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل فيتشينو غير مؤكد مع الانتر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 أصبح مستقبل لاعب خط وسط ​الانتر​ ​ماتياس فيتشينو​ غير مؤكد الآن، بعد نقص العروض الملموسة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

يوضح التقرير كيف نقل النيرازوري لاعب خط وسط الأوروغوياني البالغ من العمر 28 عامًا، والذي تم التعاقد معه مع النادي حتى عام 2022، لكنه فشل في تلقي أي عروض ملموسة له. يأمل إنتر في بيع فيتشينو من أجل زيادة رأس المال وإخلاء مساحة في خط الوسط، مع اقتراب لاعب خط وسط ​توتنهام​ ​كريستيان إريكسن​ بشكل متزايد من الانضمام إلى النادي.

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