قرعة نارية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

الثلاثاء 21 يناير 2020

أجريت اليوم قرعة مرحلة مجموعات القارة الأفريقية ضمن تصفيات كأس العالم 2022، في أحدى أكبر الفنادق بالقاهرة والذي عقدت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020.



ويشارك في قرعة هذا الدور 40 منتخبا إفريقيا، منهم 26 منتخبا هم الأعلى في التصنيف بالقارة السمراء، و14 منتخبا صعدت عبر التصفيات من الدور الأول.

وسحب القرعة النجم الفرنسي مارسيل ديساييه، بحضور عدد كبير من مسؤولي اتحادات 40 دولة تشارك في التصفيات.

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وتم تقسيم المنتخبات إلى 10 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويقام بينها دوري من دورين (ذهاب وإياب).

ومن المقرر أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور النهائي، الذي يضم 10 منتخبات، على أن تقام بينها 5 مواجهات، ويتأهل الفائزون إلى نهائيات 2022 مباشرة.

وجاءت القرعة كالتالي: