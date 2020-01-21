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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام تصفيات أفريقيا وشروط التأهل لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
تتجه كل الأنظار إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي تستضيف قرعة مرحلة مجموعات القارة الأفريقية ضمن تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر عقدها اليوم الثلاثاء
وسيشارك أربعون 40 فريقًا في القرعة الذي تمثل بداية الجولة الثانية، والتي تتضمن تقسيم إلى عشر مجموعات من أربعة فرق لكل مجموعة، يلعبون بنظام الدوري من دورين.
سيتأهل الفائزون العشرة 10 بالمجموعات إلى الجولة الثالثة التي ستشهد خمس مواجهات ذهاب وإياب، يخرج منها خمسة فائزون يمثلون أفريقيا في كأس العالم 2022.
سيتم تقسيم الفرق إلى أربعة مستويات بناءً على تصنيف FIFA الأخير كما يلي:
المستوى الأول: السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب، غانا، مصر، الكاميرون، مالي، الكونغو الديمقراطية
المستوى الثاني: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، غينيا، أوغندا، الرأس الأخضر، الجابون، بنين، زامبيا، الكونغو
المستوى الثالث: مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، غينيا بيساو
المستوى الرابع: مالاوي، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتي.
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