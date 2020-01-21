نادال يحقق بداية جيدة في مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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الإسباني رفائيل نادال

حقق النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم بداية ناجحة في مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل للدور الثاني بفوزه على البوليفي هوجو ديلين 6 / 2 و6 / 3 و6 / صفر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الأول.

واحتاج نادال، وصيف بطل أستراليا المفتوحة في الموسم الماضي، إلى أكثر من ساعتين بقليل للإطاحة بمنافسه والتأهل للدور الثاني.

وقال نادال الحائز على 19 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، عقب مباراة اليوم "إنها بالنسبة لي بداية إيجابية، فما تحتاجه في الدور الأول هو تحقيق الفوز، ويكون أفضل إذا تحقق الفوز بمجموعات متتالية. إنني سعيد وأشعر بالحماس إزاء العودة هنا في ملبورن."

كذلك صعد الروسي دانييل ميدفيديف إلى الدور الثاني بعدما تغلب على الأمريكي فرانسيس تيافوي 6 / 3 و4 / 6 و6 / 4 و6 / 2 .

ونجح ميدفيديف المصنف الرابع للبطولة والذي وصل إلى نهائي أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) 2019، في تجاوز الدور الأول بأستراليا المفتوحة للعام الثالث على التوالي.

وصعد الأسترالي نيك كيريوس المصنف 23 للبطولة إلى الدور الثاني أيضا بفوزه على الإيطالي لورينزو سونيجو 6 / 2 و7 / 6 (7 / 3) و7 / 6 (7 / 1) كما تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السابع للبطولة على الإيطالي ماركو سيكتشيناتو 6 / 4 و7 / 6 و6 / 3 والفرنسي جايل مونفيس المصنف العاشر للبطولة على التايواني هسون لو ين 6 / 1 و6 / 4 و6 / 2 والبلجيكي ديفيد جوفين المصنف 11 للبطولة على الفرنسي جيريمي شاردي /6 4 و6 / 3 و6 / 1 والفرنسي جيل سيمون على الأوروجوياني بابلو كيفاس 6 / 1 و6 / 3 و6 / 3 .

كذلك صعد السويسري ستانيسلاس فافرينكا، المتوج باللقب في عام 2014، إلى الدور الثاني بالفوز على دامير جومهور لاعب البوسنة والهرسك 7 / 5 و6 / 7 (4 / 7) و6 / 4 و6 / 4 كما تغلب الكرواتي ايفو كارلوفيتش على الطكندي فاسيك بوسبيسيل 7 / 6 و6 / 4 و7 / 5 والإسباني بيدرو بورتيرو مارتينيز على الألماني دومينيك كويبفير 6 / 3 و6 / 4 و7 / 5 .

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أما النمساوي دومينيك ثيم المصنف الخامس للبطولة، والذي كان قد خرج من الدور الأول مرتين في بطولات "جراند سلام" الأربع الاكبرى بعد وصوله لنهائي فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) 2019، فقد تأهل للدور الثاني بالفوز على الفرنسي أدريان مانارينو 6 / 3 و7 / 5 و6 / 2 كما فاز الروسي أندريه روبليف المصنف 17 للبطولة على الأسترالي كريستوفر كونيل 6 / 3 وصفر / 6 و6 / 4 و7 / 6 .

وحقق الإيطالي فابيو فونيني المصنف 12 للبطولة انتصارا مثيرا أمام الأمريكي ريلي أوبلكا حيث حول تأخره بمجموعتين إلى الفوز 3 / 6 و6 / 7 و6 / 4 و6 / 3 و7 / 6 كما فاز الأسترالي أليكس بولت على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 7 / 6 و1 / 6 و6 / 7 و6 / 1 و6 / 4 والإيطالي أندريا سيبي على الصربي ميرمير كيكمانوفيتش 6 / 4 و6 / 4 و7 / 6 .

وصعد الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت المصنف التاسع للبطولة على حساب مواطنه فيليسيانو لوبيز، حيث تغلب عليه 6 / 2 و6 / 2 و7 / 5 كما تغلب الأرجنتيني دييجو سيبستيان شوارتزمان المصنف 14 للبطولة على الجنوب أفريقي لويد هاريس 6 / 4 و6 / 2 و6 / 2 والروسي كاران خاشانوف المصنف 16 للبطولة على الإسباني ماريو فيا مارتينيز 4 / 6 و6 / 4 و7 / 6 و6 / 3 والإسباني فيرناندو فيرداسكو على الروسي يفجيني دونسكوي 7 / 5 و6 / 2 و6 / 1 .

وفي مباريات أخرى، تغلب الكرواتي مارين شيليتش على الفرنسي كورنتن موتي 6 / 3 و6 / 2 و6 / 4 والياباني تاتسوما إيتو على الهندي براجنيش جونيسواران 6 / 4 و6 / 2 و7 / 5 والفرنسي بينوا بيير المصنف 21 للبطولة على الألماني سيدريك مارسيل شتيبي 6 / 4 و3 / 6 و6 / 3 و6 / 7 و6 / صفر والأسترالي جون ميلمان على الفرنسي أوجو هومبيرت 7 / 6 و6 / 3 و1 / 6 و7 / 5 والبولندي هيبرت هركاتش على النمساوي دينيس نوفاك 6 / 7 و1 / 6 و6 / 2 و6 / 3 و6 / 4 والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا على السلوفاكي نوربرت جومبوس 4 / 6 و6 / 4 و2 / 6 و6 / 3 و6 / 2 .

كذلك تغلب الكندي ميلوش راونيتش على الإيطالي لورينزو جيستنو 6 / 2 و6 / 1 و6 / 3 والإيطالي جانيك سينر على الأسترالي ماكس بورسيل 7 / 6 و6 / 2 و6 / 4 والصربي دوسان لاجوفيتش على البريطاني كيلي إيدموند 7 / 6 و6 / 3 و7 / 6 والأسترالي مارك بولمانس على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 6 / 4 و6 / 3 و4 / 6 و6 / 7 و6 / 4 والأمريكي تومي بول على الأرجنتيني ليوناردو ماير 4 / 6 و6 / 4 و6 / 4 و6 / 4 والتشيلي كريستيان جارين على الإيطالي ستيفانو ترافيجليا 6 / 4 و6 / 3 و6 / 4 والأمريكي تينيس ساندجرين على الأرجنتيني ماركو ترونجيليتي 6 / 1 و6 / 4 و7 / 5 واللاتفي إرنيست جولبيس على الكندي فيليكس أوجه ألياسيم 7 / 5 و4 / 6 و7 / 6 و6 / 4 .

وتغلب الإسباني بابلو كارينو بوستا على السلوفاكي جوزيف كوفليك 6 / 4 و3 / 6 و6 / 1 و7 / 6 والصربي فيليب كراينوفيتش على الفرنسي كنتن هليس 7 / 6 و7 / 6 و3 / 6 و4 / 6 و7 / 5 والأسترالي جوردن تومسون على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6 / 4 و6 / 3 و6 / 2 والسلوفيني أليز بيديني على الأسترالي جيمس دوكورث 6 / 4 و6 / 7 و6 / 7 و6 / 2 و6 / 4 والسويدي ميكايل يمر على الياباني ياسوتاكا يوشياما 6 / 4 و6 / 1 و6 / 2 والأمريكي ميشيل موه على الإسباني بابلو أندوخار 6 / 1 و6 / 4 و6 / 4 .