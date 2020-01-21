كيف يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2022؟ تعرف على نظام التصفيات من الألف إلى الياء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة المرحلة الثانية من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، المنتخب المصري في المجموعة السادسة بجانب كل من منتخبات أنجولا وليبيا والجابون.
نظام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022
تم تقسيم 40 منتخباً من أفريقيا إلى 10 مجموعات حسب مستوى كل منها.
وتقام مرحلة المجموعات من دوري «من دورين» يصعد أول كل مجموعة للمرحلة الختامية من التصفيات، بحيث يتنافس 10 منتخبات على بطاقة الترشح للمونديال في المرحلة الأخيرة.
ويقضي النظام في المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا بتقسيم المنتخبات العشرة إلى مستويين (مستوى أول ومستوى ثان)، حيث سيحدد التصنيف الشهري الأخير لـ«فيفا» قبل انطلاق المرحلة الأخيرة المستويين الأول والثاني لكل منتخب من العشرة.
وبناء عليه تواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثاني في مباراتين «ذهاباً وإياباً» يصعد الفائز من المباريات الخمسة مباشرةً إلى مونديال 2022.
الجدير بالذكر أن النظام الحالي للتصفيات الأفريقية هو نفسه الذي تأهل منتخب مصر من خلاله لمونديال 1990 بإيطاليا، كما كان هو النظام المتبع أيضاً في تصفيات مونديال 2014 والذي خسر خلاله منتخبنا المرحلة الأخيرة في مواجهة نظيره الغاني.
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