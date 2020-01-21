شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ منتخب مصر أمام منافسيه بتصفيات كأس العالم 2022: تفوق كاسح للفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة المرحلة الثانية من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، المنتخب المصري في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا وليبيا والجابون.

وتقام التصفيات بنظام دوري من دورين بحيث يصعد متصدر كل مجموعة للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

ونرصد في التقرير التالي تاريخ منتخب مصر أمام منافسيه الثلاثة في المجموعة.

أولاً: مصر × ليبيا

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21 مباراة جمعت الطرفين ما بين رسمية وودية، وحقق المنتخب المصري 13 انتصاراً مقابل 5 هزائم و3 تعادلات.

وسجل المصريون 52 هدفاً وتلقت شباكهم 23 هدفاً في مواجهة المنتخب الليبي.

ثانياً: مصر × الجابون

ثلاث مباريات جمعت مصر والجابون بواقع مباراتين وديتين ومباراة رسمية وحيدة، وانتصر الفراعنة في المناسبات الثلاثة، حيث سجلوا 10 أهداف دون تلقي أي أهداف أمام الجابونيين.

ثالثاً: مصر × أنجولا

المنتخب المصري لم يخسر أمام نظيره الأنجولي مطلقاً خلال 5 مباريات جمعتهما سوياً، ففاز الفراعنة في 3 مرات وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل منتخبنا 8 أهداف في حين سجل المنتخب الأنجولي 5 أهداف.