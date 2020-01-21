شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة متوسطة للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 للقارة الأفريقية والتي أقيمت في أحد فنادق القاهرة، عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة متوسطة مع كل من أنجولا والجابون وليبيبا، وجاءت المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: الجزائر – بوركينا فاسو – النيجر – جيبوتي. المجموعة الثانية: تونس – زامبيا – موريتانيا – غينيا الاستوائية. المجموعة الثالثة: نيجيريا – كاب فيردي – إفريقيا الوسطى – ليبيريا. المجموعة الرابعة: الكاميرون – كوت ديفوار – موزمبيق – مالاوي. Advertisements المجموعة الخامسة: مالي – أوغندا – كينيا – رواندا. المجموعة السادسة: مصر – الجابون – ليبيا – أنجولا. المجموعة السابعة: غانا – جنوب إفريقيا – زيمبابوي – إثيوبيا. المجموعة الثامنة: السنغال – الكونغو – ناميبيا – توجو. المجموعة التاسعة: المغرب – غينيا – غينيا بيساو – السودان. المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية – بنين – مدغشقر – تنزانيا.

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