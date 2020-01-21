شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوافق على إتمام صفقة راكيتيتش- برنارديسكى مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية أن نادى يوفنتوس الإيطالى يرغب فى ضم الكرواتى إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، مقابل لاعبه فيدريكو برنارديسكى خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن صفقة التبادل بين الفريقين كانت على أعتاب الحسم فى أغسطس الماضى، لكن إرنستو فالفيردى، المدرب السابق لبرشلونة، أوقفها فى اللحظات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كيكى سيتين المدير الفنى الجديد لنادى برشلونة وافق على رحيل اللاعب الكرواتى مقابل ضم برنارديسكى.

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وأوضحت الصحيفة أن سبب موافقة إدارة برشلونة على رحيل راكيتيش، يعود إلى احتمالية تغيير سيتين لطريقة لعب البارسا. واختتمت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة التبادلية ستكون بالتعاقد مع برنارديسكى ورحيل راكيتيتش، بالإضافة لحصول البلوجرانا على تعويض مالى.

إيفان راكيتيتش من ابرز لاعبى نادى برشلونة يمتاز بقوة الركل، مركزه المفضل وسط الملعب وفيه يبدع كثيرا ويستطيع جيدا قراءة الملعب، كما أنه يمتاز بصناعة الأهداف بتمريرات حاسمة لزملائه، لديه مهارة كبيرة فى التلاعب بالكرة، ويستطيع اللعب كلاعب ارتكاز وكلاعب وسط هجومى وأيضا كصانع ألعاب خلف المهاجمين.

ثم انتقل فى يونيو 2014 إلى نادى برشلونة الإسبانى بمبلغ 18 مليون يورو ولعب وسجل فى أول موسم له 9 أهداف فى 42 مباراة فى جميع المسابقات وأبرز أهدافه هو هدفه على يوفنتوس فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2015 فى الملعب الاوليمبى فى برلين وفاز مع برشلونة فى الخماسية موسم 2014–15 (الدورى الإسبانى وكأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى 2015).

بدأ باللعب مع منتخب كرواتيا لكرة القدم منذ عام 2007، وشارك فى بطولة أمم أوروبا 2008 وبطولة أمم أوروبا 2012 وبطولة أمم أوروبا 2016 وكأس العالم 2010 وكأس العالم 2014. وكأس العالم 2018 وشارك فى بلوغ منتخب كرواتيا لنهائى كأس العالم 2018 فى روسيا وخسارة المباراة النهائية أمام فرنسا بنتيجة 4-2.