شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو: كافانى قدم طلبًا للرحيل عن سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرازيلى ليوناردو المدير الرياضى بنادى باريس سان جيرمان الفرنسى، إن الأوروجويانى إيدنسون كافانى مهاجم الفريق قدم طلبا لإدارة النادى للرحيل عن الفريق. وينتهى عقد كافانى مع الفريق الفرنسى بنهاية الموسم الجارى، لكن المهاجم الأوروجويانى يسعى للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وذكرت شبكة «سكاى سبورتس» البريطانية أن ميجيل أنخيل خيل ميرين الرئيس التنفيذى لنادى أتلتيكو مدريد الإسبانى، التقى بناصر الخليفى رئيس باريس سان جيرمان فى العاصة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء الماضى، من أجل مناقشة انتقال كافانى لفريق العاصمة الإسبانية، لكن عرضه قوبل بالرفض.

وقال ليوناردو فى تصريحات عقب فوز فريقه على لوريان فى كأس فرنسا، أمس الأحد: «دائما نقول نفس الشىء، نحن نتمنى بقاءه فى الفريق، لكنه اليوم قدم طلبا للرحيل».

وأضاف: «نحن ندرس الموقف فى الوقت الحالى، لدينا عرض من أتلتيكو مدريد، لكنه لا يتوافق مع قيمة اللاعب». وانضم كافانى الذى سيدخل عامه الــ33 فى فبراير المقبل، إلى باريس سان جيرمان قادما من نابولى الإيطالى فى 2013 مقابل 55 مليون يورو، حيث سجل 195 هدفا فى 269 مباراة خاضها مع الفريق.