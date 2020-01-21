شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعلن التعاقد مع آشلى يونج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى إنتر ميلان عن تعاقده مع الإنجليزى آشلى يونج للانضمام إلى صفوف الفريق فى موسم الانتقالات الشتوية من مانشستر يونايتد.

وقال إنتر ميلان عبر موقعه الرسمى على الإنترنت إن اللاعب الانجليزى انضم إلى الفريق بعقد حتى نهاية الموسم الجارى فى يونيو 2020، مع إمكانية التمديد لعام إضافى.

ولعب آشلى يونج الذى سيكمل عامه الـ35 فى يوليو المقبل بداية من 2011 فى صفوف مانشستر يونايتد، بعدما تعاقد معه قادمًا من أستون فيلا.وشارك آشلى يونج مع المنتخب الانجليزى فى 39 مباراة دولية واستطاع أن يسجل 7 أهداف. أشلى سيمون يونج: لاعب كرة قدم إنجليزى، من مواليد 9 يوليو 1985 فى ستيفيناج فى إنجلترا. يلعب فى نادى إنتر ميلان الإيطالى وكان من ضمن الأسماء التى مثلت المنتخب الإنجليزى فى كأس العالم 2018 بروسيا.