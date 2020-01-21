شكرا لقرائتكم خبر عن سارى يمدح ويذم فى كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الإيطالى ماوريسيو سارى المدير الفنى لنادى يوفنتوس الإيطالى، بمستوى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم البيانكونيرى.

وقاد رونالدو فريقه للفوز على بارما بالدورى الإيطالى بعد تسجيله ثنائية فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد.

وقال سارى فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس» الإيطالية عن رونالدو: «نحن نمتلك لاعبا من طراز عالمى يتسبب لك فى بعض المشاكل بين الحين والآخر لكنه يحل لك 100 مشكلة أخرى».

وأضاف المدير الفنى الإيطالى: «يجب على باقى الفريق أن يلتفوا حوله». وتابع سارى: «لقد كان هناك بعض الصعوبات فى الطريق لكن بشكل عام نحن نقدم موسمًا طيبًا للغاية».

Advertisements

وعن مباراة بارما، قال سارى: «بارما تسبب لنا فى المتاعب فى نهاية المباراة، لأننا لم نحسم المباراة بشكل مبكر عندما كنا نستطيع القيام بذلك، وهذا طبيعى». واختتم سارى تصريحاته: «لقد كانت أمامنا الفرصة لحسم لقاء اليوم أكثر من مرة لكننا لم نستفد منها». يذكر أن رونالدو شارك هذا الموسم فى 17 مباراة بالدورى الإيطالى، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع هدفين آخرين.

ومع ريال مدريد فاز رونالدو بـ 15 بطولة، من ضمنها لقبا دورى ولقبا كأس وأربعة ألقاب دورى أبطال أوروبا، ولقبان فى كأس السوبر الأوروبى، وثلاثة ألقاب فى كأس العالم للأندية. رونالدو هو هداف ريال مدريد التاريخى، وسجل 34 هاتريك فى الدورى الإسبانى، من ضمنها ثمانية هاتريك فى موسم 2014– 15 كرقم قياسى وهو اللاعب الوحيد الذى يصل إلى 30 هدفاً فى ستة مواسم متتالية فى الدورى الإسبانى. بعد انضمامه إلى ريال مدريد.

احتل رونالدو المركز الثانى فى جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، قبل أن يفوز بها مرتين متتاليتين فى عامى 2013 و2014. بعد فوزه ببطولة دورى أبطال أوروبا 2016 و2017، استطاع رونالدو الفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى فى عامى 2016 و2017. وتبع ذلك تحقيقة لدورى دورى أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالى، ليصبح أول لاعب يفوز باللقب خمس مرات فى النسخة الجديدة.

فى عام 2018، وقع مع يوفنتوس فى صفقة انتقال بقيمة بلغت 100 مليون يورو، كأعلى مبلغ انتقال يُدفع للاعب تجاوز سن الثلاثين، وهو أعلى مبلغ يدفعه أى ناد إيطالى عبر التاريخ. على المستوى الدولى مع البرتغال، تم اختيار رونالدو كأفضل لاعب برتغالى فى التاريخ من قبل الاتحاد البرتغالى لكرة القدم فى عام 2015. شارك لأول مرة مع البرتغال فى عام 2003 وهو فى سن الثامنة عشرة من عمره، ومنذ ذلك الوقت شارك فى 150 مباراة، بما فى ذلك مشاركته وتسجيله فى ثمانى بطولات كبرى على التوالى، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة وتسجيلا مع البرتغال وأبرز لاعب فى تاريخه.

سجل أول هدف دولى له فى بطولة أمم أوروبا 2004 وساعد البرتغال فى الوصول إلى النهائى. تولى قيادة المنتخب فى يوليو 2008، حيث قاد منتخب البرتغال إلى أول فوز له فى إحدى البطولات الكبرى بفوزه ببطولة أمم أوروبا 2016، وحصل على الحذاء الفضى كثانى أفضل هداف فى البطولة، قبل أن يصبح أكثر لاعب أوروبى تسجيلاً للأهداف الدولية عبر التاريخ.

هو أحد أكثر الرياضيين قابلية للتسويق فى العالم، وقد حصل على لقب أفضل رياضى فى العالم من قبل مجلة فوربس فى عامى 2016 و2017، بالإضافة إلى أشهر رياضى فى العالم من قبل إى إس بى إن فى أعوام 2016 و2017 و2018.