شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد عن هدف صلاح: نستحق تسجيله وكان طريقة جيدة لإنهاء المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ترينت أليكسندر أرنولد، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، عن سعادته بعد فوز فريقه على غريمه مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أهمية تحسن مستوى الفريق فى المباريات المقبلة. وحقق ليفربول فوزًا مهمًا على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال أرونولد، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى لليفربول، عن مباراة يونايتد: «كانت مباراة صعبة، لقد أتوا إلى هنا من أجل الدفاع، ومن الواضح أننا حققنا هدفنا من المباراة، كان يجب أن تنتهى المباراة فى مطلع الشوط الثانى، لقد أضعنا العديد من الفرص، ومن الواضح أننا بحاجة للتحسن قليلًا». وأضاف الظهير الأيمن الشاب: «مواجهة يونايتد تكون دائمًا صعبة، قد يكون ذلك جيدًا بالنسبة لهم فى أولد ترافورد، ولكن هنا كانت الأمور صعبة عليهم، رغم هذا كنا قادرين على خلق الفرص».

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وأردف: «من الواضح أننا تكيفنا مع الأمر بشكل جيد، وفى الشوط الثانى كان يجب أن نسجل الفرص التى سنحت لنا لننهى المباراة مبكرًا». وعن هدف زميله محمد صلاح، علق أرنولد قائلًا: «نستحق تسجيله، كان ينبغى علينا أن نفوز بأكثر من هدفين، كانت لعبة رائعة، قبل حوالى 10 سنوات فعلها بيبى رينا صنع هدفًا، واليوم كرر أليسون ما فعله رينا، كانت طريقة جيدة لإنهاء المباراة».

واختتم أرنولد تصريحاته بالتعليق عن حسم لقب البريميرليج: «نحن لا نتحدث عن ذلك، لا يزال أمامنا 16 مباراة، نفكر فى كل مباراة على حدة، من الواضح أننا فريق قوى وفى وضع جيد، لكننا نعلم أنه لا يزال أمامنا طريق طويل علينا قطعه، نركز جميعًا على المباراة المقبلة، ونعلم جيدًا أن أمامنا مواجهة صعبة أمام وولفرهامبتون».

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى أقرب منافسيه.