صدمة مدوّية فى مانشستر يونايتد بسبب «راشفورد»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية مفاجأة صادمة لجماهير مانشستر يونايتد، حول إصابة ماركوس راشفورد، مهاجم الشياطين الحمر، حيث أكدت أن إصابة النجم الإنجليزى ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا.

وكان راشفورد تعرض لإصابة فى الظهر خلال مشاركته أمام فريق وولفرهامبتون فى كأس الاتحاد الإنجليزى، وغاب اللاعب الشاب عن مباراة فريقه أمام ليفربول، والتى خسرها الشياطين الحمر بهدفين دون رد. وقالت الصحيفة، إن راشفورد سيبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين أو ثلاثة أشهر بسبب إصابة الظهر، مشيرة إلى أن غيابه بمثابة ضربة كبيرة لفريق مان يونايتد الذى يعانى من عقم تهديفى مؤخرًا. وأكد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد، فى تصريحات نشرتها الصحيفة قائلًا: «راشفورد يعانى من إصابة قوية، وسيغيب عن الفريق لمدة 6 أسابيع للتعافى من الإصابة، ثم سيخضع لبرنامج علاجى قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى». ويغيب راشفورد عن فريقه، وهو فى أفضل حالاته، بعد أن سجل 16 هدفًا فى آخر 21 مباراة لمانشستر يونايتد. وكانت جماهير مانشستر يونايتد هاجمت سولشاير بسبب إشراكه راشفورد أمام وولفرهامبتون فى كأس الاتحاد الإنجليزى، وهو يعانى من الإصابة، حيث طالب مشجعو الشياطين الحمر بضرورة رحيل المدير الفنى لتسببه فى غياب أهم عناصر الفريق فى الوقت الحالى لفترة طويلة، مما سيؤثر بالسلب على نتائج أبناء «أولد ترافورد».