شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: مواجهة الاتحاد بالبطولة العربية صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، على صعوبة لقاء الاتحاد السكندرى المقرر له مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات جولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. وقال جوميز، فى تصريحات عقب المباراة الودية التى فاز فيها الدراويش على «بوروسيا» بثمانية أهداف دون رد: «لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز فى مواجهة الأحد، لحصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة». وأوضح: «نثق فى قدرات اللاعبين وشخصية الفريق القادرة على حسم العديد من المواقف الصعبة، الجماهير ستمثل عاملا إضافيا لنا وننتظر دعمهم بفارغ الصبر». وعن مكاسب ودية بوروسيا، قال مدرب الإسماعيلى: «لا يشغلنى النتيجة كل ما اهتم به هو تجهيز جميع اللاعبين».

وتابع: «الانتصار فى لقاء الذهاب سيمنحنا ارتياحا نسبيا، مقارنة بالمنافس الذى أراه قويا للغاية وليس ندا سهلا على الإطلاق».