شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم الجونة بهدف «أونوش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق طنطا فوزًا صعبًا على حساب الجونة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف طنطا الوحيد، اللاعب محمد ماجد أونوش في الدقيقة 22.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب أندية الدوري الممتاز، فيما تجمد الجونة عند 12 نقطة يهبط بهم إلى المركز الـ14 بجدول المسابقة.