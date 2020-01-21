مشاهدة قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.. بث مباشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

يقدم الخليج 365 مشاهدة قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، والمقررإقامتها فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات،



ويشارك 40 منتخباً فى الدورالثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبرالتصفيات من الدورالأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.

ومن المقررأن يتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخيرمن سباق التصفيات.

وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث جاء كالتالى..

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المستوى الأول: مصر، الجزائر، السنغال، تونس، المغرب، نيجيريا، غانا، الكاميرون، مالي، جمهورية الكونجو الديمقراطية

المستوى الثانى: بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا، غينيا، أوغندا، الرأس الأخضر، الجابون، بنين، زامبيا، الكونجو، كوت ديفوار

المستوى الثالث: مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، زمبابوى، النيجر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ناميبيا، غينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوى، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الإستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتى

مشاهدة قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022