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الاستئناف البريطاني يؤيد ملكية شيلفيد لابن مساعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبد الله الفراج _ الرياض

أيدت محكمة الاستئناف البريطانية الحكم السباق للأمير عبدالله بن مساعد بملكيته لنادي شيلفيد يونايتد الإنجليزي، وكذلك تأييد إلزام شريكه السابق كيفين مكابي ببيع حصته للأمير عبدالله بن مساعد مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني ليصبح المالك الوحيد لأسهم النادي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي شيفيلد يونايتد على تويتر أمس بيانا أكد خلاله رفض محكمة الاستئناف الالتماس المقدم من المالك السابق، حول رفض بيع أسهم شركته في نادي شيفيلد إلى الشركة المملوكة من الأمير عبدالله بن مساعد.

وقالت محكمة الاستئناف إنه لا توجد أسباب وجيهة للسماح باستئناف مكابي.

يشار إلى شيفيلد يونايتد يحتل المركز السابع في دوري البريميرليج برصيد 33 نقطة، وتفصله نقطة عن وولفرهامبتون السادس ومانشستر يونايتد الخامس، ويسعى للتأهل لدوري أبطال أوروبا.