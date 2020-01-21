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باشا يقنع الاتفاق بالتنازل عن حدادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

اقترب الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التونسي أسامة حدادي من الرحيل عن ناديه إلى نادي قاسم باشا التركي، بعد أن أبدى الأخير رغبته في نقل خدمات اللاعب مقابل نحو نصف مليون ريال، حيث باركت إدارة الاتفاق الخطوة بعد الاجتماع مع اللاعب وموافقته على التنازل عن بعض الرواتب.

واللاعب منذ أمس في تونس، فيما ينتظر أن تنتهي المفاوضات مع النادي التركي اليوم، وهو ما يؤكد غيابه عن مواجهة النصر الجمعة المقبل في الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الدمام.

على ذات الصعيد، ما زالت إدارة النادي تبحث مع المدير الفني خالد العطوي تحديد المراكز التي تحتاج إلى الدعم بعناصر أجنبية، إذ طالب العطوي بالتريث لحين معرفة مصير المهاجم السنغالي سليمان دوكارا، حيث لم يحسم الأخير أمر رحيله عن النادي بشكل رسمي حتى الآن، وفي حالة رحيله ستفاضل الإدارة بين مركزي الظهير الأيسر لتعويض غياب الحدادي، وبين التعاقد مع مهاجم صريح بجانب هزاع الهزاع وفواز الطريس.