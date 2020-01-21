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الشهري: هدفنا النهائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أكد مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري أهمية التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

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وقال الشهري في المؤتمر الصحفي أمس «الفوز ببطولة آسيا مهم لنا خاصة بعد الفوز بلقب بطولة آسيا تحت 19 عاما التي كان لها أهمية كبيرة، منتخبنا حاليا يضم مزيجا من الفريق الذي بلغ نهائي بطولة آسيا تحت 19 عاما 2016 وفاز باللقب في 2018».

وأضاف المهم هو أن يكون اللاعبون جاهزين لكل العوامل والظروف، ويحافظوا على تركيزهم وهدوئهم خلال المباراة، حيث إن هذه العوامل لها تأثير كبير.

وعن مواجهة أوزبكستان اليوم بالدور نصف النهائي، قال «المباراة ستكون صعبة أمام حامل لقب النسخة الماضية، المنتخب الأوزبكي لديه لاعبون مميزون، ولكن نحن أيضا فريقنا جيد ولاعبونا لديهم قدرات عالية وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل بلوغ النهائي».