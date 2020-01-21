العدالة يسرح حامي عرينه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
أنهت إدارة العدالة عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم، الحارس التونسي الدولي أيمن المثلوثي بالتراضي بعد الاجتماع به، وإنهاء كل المتعلقات المالية ومنحه مخالصة نهائية.
وينتظر أن يعلن النادي خلال اليومين المقبلين إتمام أكثر من صفقة في إطار تحركاته الجادة لمحاولة إنقاذ الفريق من شبح الهبوط، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط بعد مرور 14 جولة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكانت الإدارة أبرمت أخيرا 4 صفقات تمثلت في النيجيري جون أوج (وسط) والمالي أداما تراوري (جناح) والمصري أحمد مصطفى (جناح) وعوض خريص (ظهير أيمن).
المثلوثي مع العدالة
- لعب 10 مباريات (875 دقيقة)
- خرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة
- نسبة تصدياته للكرات 66 %
- مجموع الأهداف المستقبلة 31 هدفا
- آخر مباراة له أمام النصر بربع نهائي كأس الملك
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