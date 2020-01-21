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الهلال يرد للتعاون صفقة الأيمن بأيسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بعدما استقطب المدافع الأيمن مدالله العلياني من التعاون بعقد احترافي مدته 3 سنوات، سمح الهلال لمدافعه الأيسر حسن كادش (27 عاما) بالانتقال إلى التعاون، حيث وقع الأخير مع سكري القصيم عقدا مدته 3 مواسم ونصف الموسم.

وكان حسن كادش انتقل من الاتفاق إلى الهلال عام 2017، إلا أنه لم يشارك مع الأخير بصفة منتظمة.

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وعقب التوقيع قال التعاون على موقعه في تويتر «أنهت إدارة النادي رسميا إجراءات ضم لاعب الهلال حسن كادش لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، وذلك بمقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة علي الشايعي واللاعب».

كما كتب الهلال أيضا في تويتر «حسن كادش ينتقل إلى التعاون، الهلال يقدم شكره لكادش على ما قدمه من جهود خلال فترة تمثيله الفريق».

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم شكره إلى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، حيث كتب «أشكر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الصديق فهد بن نافل على تعامله الاحترافي في صفقة حسن كادش. تمنياتي بالتوفيق للذئب الجديد».