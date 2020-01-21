شكرا لقرائتكم باركنسون.. المرض الذي داهم يوسف فوزي ومحمد على كلاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يكن الفنان المصري يوسف فوزي أول المشاهير التي يهاجمهم مرض باركنسون أو شلشل الرعاش اللعين، حيث عانى نجوم عالميين من نفس المرض.

طارد المرض محمد علي كلاي أسطورة الملاكمة العالمية، في العام 1984، بعد ثلاثة أعوام من تقاعده، ليبدأ المرض يسلبه مهاراته الحركية وقدرته على التحدث بشكل طبيعي، لكنه توفى بعد ذلك بثلاثون عامًا.

وقد أدى علي دوراً فعالاً في نشر الوعي حول مرض باركنسون، إذ قام وزوجته في العام 1997، بتأسيس مركز محمد علي لمرض باركنسون في فينيكس، أريزونا، لتوفير الرعاية الشاملة للمصابين بهذا المرض، وفقا لمؤسسة مرض باركنسون.

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من جانبه قال الفنان المعتزل يوسف فوزي: "لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتي بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمرى أصبح 74 عاما والعمر جرى بيا والسكينة سرقتنى خلاص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلا، لأن كل يوم تروح تؤدى شخصية معينة وأرجع أنام وأصحى أجسد شخصية تانى، وفضلت طول عمرى كدة لغاية لما العمر جرى ومحسيتش بيه، لكن الحمد لله رب العالمين على ما وصلت إليه".